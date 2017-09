Zilver voor Nieuwenhuis met Nederlandse dressuurploeg

Jeanine Nieuwenhuis (foto: Omroep Zeeland)

De Nederlandse ploeg bestaat uit Anne Meulendijks (MDH Avanti), Denise Nekeman (Boston STH), Maxime van der Vlist (Bailey) en Jeanine Nieuwenhuis (TC Athene).



Nieuwenhuis haalde een score van 69,368%, de laagste score van de vier Nederlandse deelnemers. Nieuwenhuis eindigde in het individuele klassement op de dertiende plaats.



Nieuwenhuis rijdt dit jaar voor het eerst in de categorie U25. Bij de Young Riders kende Nieuwenhuis een succesvolle periode met meerdere internationale titels.

Zilver voor Nederland bij EK dressuur (foto: Omroep Zeeland)

Bondscoach Alex van Silfhout over de gewonnen medaille. "Natuurlijk ben ik op zich tevreden. Zilver is mooi, maar het waren niet hun beste ritten ooit. Het weer is heel slecht en sommige paarden schrokken toch wat van de plassen en hadden net iets teveel spanning. Tot de laatste Duitse gingen we ook heel gelijk op, maar die scoorde ruim 76% en haalde het Duitse resultaat net teveel omhoog voor ons", zo liet Van Silfhout weten aan de website van het KNHS.

Europees kampioenschap U25

Uitslag landenwedstrijd 1. Duitsland 2. Nederland 3. Zweden

Vandaag staat de individuele proef op het programma in Lamprechtshausen. De beste combinaties plaatsen zich voor de Kür op muziek, die morgen wordt gereden.