Aftrap Oosterscheldeweek met livestream onderwaterbeelden

Live stream met onderwatercamerabeelden vanuit haven Colijnsplaat

De camera voor de livestream hangt in het water van de jachthaven van Colijnsplaat. Aan land is vanmorgen de Oosterscheldeweek officiëel afgetrapt door burgemeester Marcel Delhez van de gemeente Noord-Beveland, gedeputeerde Carla Schönknecht en Siebe Kramer, voorzitter van Nationaal Park Oosterschelde. Dat deden ze op camping Orisant in Colijnsplaat. Daarbij knipte burgemeester Delhez onder water een lintje door.

Burgemeester Delhez knip onder water een lintje door bij opening Oosterscheldeweek (foto: Nationaal Park Oosterschelde)

Programma

De Oosterscheldeweek duurt nog tot en met 9 september. Er is van alles te doen in, op en rondom de Oosterschelde. Het volledige programma van de Oosterscheldeweek is te vinden op de ​website van Nationaal Park Oosterschelde.