Vier op een rij voor Harmes in Vrouwenpolder

Harmes is de laatste jaren op dreef in de Kustloop, een van de voorbereidingswedstrijden op de Kustmarathon (7 oktober). Harmes was in 2014, 2015 en vorig jaar ook al de snelste atleet in Vrouwenpolder. De laatste keer dat Harmes niet won was in 2013 toen Sébastièn Schletterer uit Middelburg de beste was.



Tim van den Broeke uit Vlissingen kreeg op het laatste moment een wildcard van de organisatie. De nummer twee van het Nederlands kampioenschap steeplechase 3000 meter eindigde als tweede. Ralph Wiessner uit Vlissingen kwam als derde over de streep.



later meer