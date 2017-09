Bejaarde vrouw geschept door auto in Heinkenszand

In Heinkenszand is een bejaarde vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. De 86-jarige vrouw uit Heinkenszand fietste in haar woonplaats over Clara's Pad toen ze door nog onbekende reden geschept werd door een 57-jarige automobilist uit Goes.

Een wegrijdende ambulance - archieffoto (foto: OZ) Gewond De vrouw raakte gewond. Ze kwam door de aanrijding ongelukkig ten val en is met letsel in haar gezicht naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.