Marco Minnaard langer bij Wanty-Groupe Gobert

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Minnaard (28) kende een goed seizoen met de eindzege in de Rhône-Alpes Isère Tour. Daarnaast debuteerde hij in de Tour de France met een veertigste plaats in het eindklassement.



"Mijn doel komend jaar is om een eendaagse wedstrijd of etappe op mijn naam te schrijven en nog betere resultaten te boeken", laat Minnaard weten via de site van Wanty-Groupe Gobert. "De voorbije maanden heb ik ook een goede band met Guillaume Martin opgebouwd. Het is voor mij een persoonlijke uitdaging om hem nog langer te kunnen bijstaan in de bergen."

Minnaard komt de komende periode nog in actie in enkele wedstrijden. "Mijn programma bestaat uit Izegem, Tour du Doubs en de Ronde van Denemarken. Die twee laatste wedstrijden heb ik nog nooit gereden en daar kijk ik wel naar uit", aldus Minnaard die merkt dat het einde van het seizoen nadert. "De vermoeidheid slaat toe en de prestaties worden wisselvalliger."