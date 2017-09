​Hoek opent seizoen met zege in doelpuntenfestijn

Hoek startte met zeven nieuwe spelers in de basis en die wilden zichzelf duidelijk laten zien aan het publiek. Met aanvallend spel en druk over het hele veld drong Hoek de bezoekers terug en dat leidde na zes minuten al tot de openingstreffer. Aanvaller Zinho Chergui schoot binnen.



Hoek ging door en op jacht naar de 2-0, maar de vele gecreëerde kansen werden allemaal gemist. Niek van Sprundel struikelde bij een niet te missen kans. De Zeeuwse spits aan de kant van Smitshoek, Bart Deprez uit Kortgene, scoorde even later wel. Met een prachtige lob liet de oud-spits van Kloetinge en GOES keeper Jordi de Jonghe kansloos. Hoek was even de kluts kwijt en kreeg tien minuten voor rust nog een tegengoal. Dekker zorgde voor 1-2.



Toch wist Hoek nog voor het einde van de eerste helft weer op voorsprong te komen. Na een overtreding op Reguillo Vandepitte scoorde Stef de Backer uit een strafschop de 2-2 en in blessuretijd maakte Rik Impens met een simpele intikker voor 3-2.



In de tweede helft zakte Hoek ver terug in niveau, maar toch was de ploeg van Jannes Tant de eerste die scoorde. Uit een slim genomen vrije tap zorgde de sterk spelende Fabian Wilson voor 4-2. Deprez bracht met zijn tweede van de middag de spanning nog een keer terug. Vervolgens scoorde Van Sprundel direct de 5-3. Deprez bepaalde met zijn derde treffer de eindstand op 5-4.

Scoreverloop

1-0 Chergui (7)

1-1 Deprez (23)

1-2 Dekker (36)

2-2 De Backer (40/pen)

3-2 Impens (45+2)

4-2 Wilson (72)

4-3 Deprez (84)

5-3 Van Sprundel (86)

5-4 Deprez (90)



Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van den Bergh, De Backer, Van Renterghem, Verwilligen, Vandepitte, Impens (Martens/74), Leroy, Van Sprundel (Zeegers/90), Chergui (Ceesay/82)



