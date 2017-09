Sloop viaduct is de start voor verdere verdubbeling Tractaatweg

Het Spuikreekviaduct is in 1987 gebouwd. "Normaal moet een viaduct wel 100 jaar mee kunnen gaan", zegt Piet Kodde, manager techniek Tractaatweg BV. "Maar dit viaduct is niet breed genoeg nu de N62 verdubbeld gaat worden."

Gent

De werkzaamheden worden in opdracht van de provincie Zeeland uitgevoerd. De verdubbeling van de Tractaatweg (N62) is nodig om ervoor te zorgen dat het verkeer sneller van Goes naar Gent doorstroomt. Dat is al gebeurd door de aanleg van de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel. Het is tevens een belangrijke weg tussen de zeehavens en industriegebieden van Gent, Terneuzen en Vlissingen.

Het eerste deel van de Tractaatweg is al verdubbeld tijdens de aanleg van de Sluiskiltunnel. De komende maanden vinden allerlei werkzaamheden plaats om de N62 te gaan verdubbelen. De sloop van het Spuikreekviaduct is het startsein hiervoor.

Graafmachines aan het werk bij Spuikreekviaduct, Tractaatweg (foto: Omroep Zeeland)

Het verkeer wordt tijdens de sloopwerkzaamheden omgeleid. Het weggedeelte tussen de kruising Koeischorre en Axelse Sassing is in beide rijrichtingen afgesloten. Het verkeer wordt met gele borden via de N252. De kruisingen Koeieschorre en Axelse Sassing zijn tijdens de weekendafsluiting beschikbaar voor verkeer om de Tractaatweg op en af te rijden.

Na dit weekend zal ter hoogte van de Spuikreekweg door de werkzaamheden de rijbaan smaller zijn. De maximumsnelheid zal ter plekke 70 km/u zijn. Dat heeft ook te maken met in- en uitvoegend werkverkeer.

Belgen verbreden weg nog niet

De verbreding van de weg wordt nu doorgetrokken tot aan de grens met België, de R4. Zeeuwse burgemeesters dringen al jaren aan bij de Vlaamse minister van infrastructuur om de R4 aan meteen te pakken. Maar de Belgen verbreden de weg nog niet, ze beginnen pas over een paar jaar. Dus gaat het nog even duren voor het verkeer écht goed kan doorstromen richting Gent.