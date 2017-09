Uitslaande brand op vakantiepark Kamperland

In Kamperland heeft korte tijd een uitslaande brand gewoed in het hoofdgebouw van het Roompot vakantiepark de Noordzee Résidence de Banjaard. Het vuur ontstond in een frituurpan in de keuken. De brandweer is uitgerukt met drie blusvoertuigen en een autoladder.

Brandweer (foto: oz) De brand werd om 17.42 uur gemeld en om 18.10 uur werd het sein brand meester alweer gegeven. Wel stond het restaurant nog vol rook, dus heeft de brandweer het pand geventileerd. Alle personen in het pand stonden al snel nadat het vuur uitbrak buiten. Twee personen hebben even in de rook gestaan en zijn voor de zekerheid gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Ze zijn niet naar het ziekenhuis vervoerd. Gevaarlijke stoffen De brandweer voerde voor de zekerheid ook metingen uit om te bepalen of bij de brand hoge concentraties gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Sowieso adviseert de Veiligheidsregio Zeeland iedereen om uit de rook te blijven en indien nodig ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.