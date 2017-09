IJzeren visgewicht moet vislood het loodje laten leggen

Sportvissers gebruiken al sinds jaar en dag lood om hun vislijnen te verzwaren. Zo kunnen ze hun lijnen zover uitgooien als ze willen. Soms breekt er wel eens een lijntje en het giftige lood blijft dan achter in het water. Daar lost het langzaam op en wordt het opgenomen door plankton. "Dat is desastreus voor het onderwaterleven", zegt Jos Lobee van Modified Materials. "Kleine beestjes eten het plankton en zij worden weer gegeten door vissen. Zo hoopt het lood zich op in de voedselketen".



Daarnaast levert het vissen met lood nog een groot gevaar op. Om kosten te besparen gieten veel sportvissers hun eigen loodjes. "Mensen smelten lood in hun schuurtjes of in de keuken en ademen daarbij de looddampen in. Met name voor jonge kinderen en zwangere vrouwen levert dat gevaar op. Het kan leiden tot hersenbeschadiging."



IJzer

Om de ijzeren gewichten te promoten onder sportvissers organiseert het bedrijf van Lobee wedstrijden waar alleen gevist wordt met ijzer. De meeste vissers zien de noodzaak wel om afscheid te nemen van het aloude lood, al kleeft er wel een nadeel aan de ijzeren variant. "De ijzeren gewichten zijn een stuk groter, want ijzer weegt nu eenmaal minder dan lood", zegt sportvisser Niek Romijn. Een groter volume betekent meer luchtweerstand en dat zorgt er voor dat de vissers minder ver uit kunnen gooien. "Het scheelt al snel tien tot twintig meter. Voor een recreatieve visser maakt dat niet zoveel uit, maar voor wedstrijdvissers is dat toch wel een probleem."



Toch lijkt het erop dat het lood in de nabije toekomst 'het loodje gaat leggen'. Daar zijn ook de meest doorgewinterde sportvissers het wel over eens. Romijn: "Eeuwig door vissen met lood dat kan niet. Vroeger was er geen alternatief, maar dat excuus kunnen we nu niet meer gebruiken. Nou nog afwachten of we er ook vis mee kunnen vangen."