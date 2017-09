Schouten en Beckers snelsten bij Ganzetrek in Wilhelminadorp

Ganzetrek in Wilhelminadorp (foto: Joris Vossebeld)

Marcel Schouten, die afgelopen zomer nog deelnam aan het wereldkampioenschap had voor de vijf kilometer 58.50' nodig. Beste Zeeuw was Thijmen van de Beek uit Koewacht. Hij werd elfde op ruim zeven minuten van de winnaar.



Open Nederlands kampioenschap / 45e Ganzetrek

uitslag 5 km vrije slag mannen 1. Marcel Schouten PSV 58.50' 2. Jorgos Skotadis De Dolfijn 59.54' 3. David Kuipers Orca 1:00.46'

Ganzetrek in Wilhelminadorp (foto: Joris Vossebeld)

Bij de vrouwen tikte Janina Beckers aan in 1:03.22'. Ze was de snelste in de sprint van drie zwemsters. Simone de Rijcke uit Hulst was de beste Zeeuwse op bijna twee minuten van Beckers.

uitslag 5 km vrije slag vrouwen 1. Janina Beckers Zwemsport Parkstad 1:03.22' 2. Kaylee de Jong ZPCH 1:03.23' 3. Amy van Lier Trb-Res 1:03.23'

Morgen gaat het Open Nederlands kampioenschap verder tijdens de Kanaalrace in Vlissingen.