Ruim 9700 euro opgehaald met klauteren over obstakels

De vierde editie van de Zeeuwse Obstacle Run heeft 9705 euro opgebracht voor Stichting Jayden. Zo'n 305 deelnemers klauterden in Goes over allerhande obstakels. Hoewel de winnaars zijn bekendgemaakt, gaat het volgens de organisatoren eigenlijk meer om het plezier van het meedoen dan om het winnen en ligt de focus van het evenement meer op het geld ophalen voor het goede doel.

Deelnemers kruipen onder net door in Zeeuwse Obstacle Run (foto: Omroep Zeeland) Het inschrijfgeld van alle deelnemers van de Zeeuwse Obstacle Run komt ten goede aan het onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker. Stichting Jayden zet zich namelijk op allerlei manieren in om geld in te zamelen zodat de kwaliteit van de behandelingen verbetert, de bijwerkingen verminderen en de pijnbestrijding beter wordt bij kinderen die leiden aan deze ziekte. Startschot Het startschot werd gegeven door scheidend burgemeester van Goes René Verhulst. Zijn rol bij deze Zeeuwse Obstacle Run was tevens zijn laatste officiële handeling als de Goese burgervader. Hij nam donderdag afscheid, omdat hij naar de gemeente Ede vertrekt om daar de nieuwe burgemeester te worden. Startschot van Zeeuwse Obstacle Run door scheidend burgemeester Verhulst (foto: Omroep Zeeland) Lees ook: Goesenaren staan in de rij bij afscheidsreceptie Verhulst

Parcours De start en finish waren, net als bij voorgaande edities, op de parkeerplaats van Fitland aan het Geldeloozepad in Goes. Deelnemers konden kiezen tussen een parcours van 8 kilometer en een van 12 kilometer. De hindernissen die de deelnemers bij deze editie onder meer tegenkwamen varieerden van netten, autobanden en een hindernis met een hijskraan tot sloten die op allerlei manieren overgestoken moesten worden. Deelnemers Zeeuwse Obstacle Run overbruggen sloot met touw (foto: Omroep Zeeland) Winnaars 12 kilometer Op het parcours van 12 kilometer heeft Willem Vermazen gewonnen bij de mannen in het individuele klassement. Niek de Ridder werd tweede en Arnoad Ruijk eindigde als derde. Bij de vrouwen ging Evi Gubbels er met de winst vandoor, gevolgd door Nydia Dubbelman en Christa Cevaal. Bij de duo's wonnen Kris en Koen Huntink. Tweede werden Elmar Sturm en Coert Zweedijk. Ziko Kok en Paul Noot kwamen als derde over de streep. Bij de teams won Lopers Company op het 12 kilometer-parcours. LNRT team Daniël Louws werd tweede. Winnaars 8 kilometer Op het parcours van 8 kilometer won Dennis Plessius het individuele klassemend. Mark Almekinders werd tweede en Antoine Goense werd derde. Bij de vrouwen was op de 8 kilometer Lydia Weinjan de snelste. Ze werd gevolgd door Cary Huntink en Anne Remijnse. Het duo bestaande Remco Bruinsema en Frans van de Linden was bij de duo's het snelste op de 8 kilometer. Tweede werden Dhanusa Baddevithana en Rik Westerhout. Het derde dup was André Goedebure en Peter Verlaan. Bij de teams won Fitness Fitaalz op de 8 kilometer. Mevr. Saki werd tweede en GMSU team Ilona de Groot werd derde. Een gemengde groep van mannen, vrouwen, duo's, teams en kinderen deed mee aan de Zeeuwse Obstaclerun (foto: Omroep Zeeland) Voor de tweede keer op rij was er dit jaar ook een KidsRun, verdeeld over twee leeftijdscategorieën. Kinderen van zeven tot tien jaar liepen een parcours van één kilometer, kinderen van elf tot dertien jaar deden mee aan een Obstacle Run van twee kilometer. Aan de KidsRun deden 39 kinderen mee. Op TV Kijk maandagavond naar een uitgebreide sfeerimpressie van de Zeeuwse Obstacle Run in het televisieprogramma Evenement van de Week.