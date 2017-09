Uitslagen districtsbeker zaterdag 2 september

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Traditiegetrouw wordt er in de poulefase van districtsbeker flink op los gescoord. De Westhoek haalde de dubbele cijfers tegen Vosmeer en ook Patrijzen en Groede waren op dreef..

Walcheren versterkte zich afgelopen zomer met enkele ervaren spelers zoals Etienne Mallie en Maarten van Rosevelt. Walcheren had dan ook geen enkele moeite met DVO'60 en won met 11-0.



Opvallend is ook de hoge score voor Hoedekenskerke, dat met 8-1 won van SDO'63. Ook Yerseke (8-0 tegen Stavenisse) en Kloetinge (8-1 tegen SSV'65) scoorden veel.

De nieuwe club Luctor Heinkenszand (ontstaan uit Luctor'88 en Heinkenszand) won de eerste officiële wedstrijd in zijn bestaan met 2-1 van 's-Heer Arendskerke.



Zaamslag was met 0-11 veel te sterk voor Corn Boys.

Morgen komen ook nog enkele clubs in actie in de strijd om de districtsbeker. Volgend weekend staat de tweede speeldag op het programma.



Het complete programma in de districtsbeker (jnclusief standen) is ook te zien op Omroep Zeeland Teletekst (656 t/m 659).



In het vrouwenvoetbal kwamen IJzendijke en Smerdiek uit in de eerste ronde van de KNVB Beker. IJzendijke speelde gelijk en Smerdiek ging onderuit.