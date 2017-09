Windmolens aan de Sloeweg-Noord vervangen

Het gaat om windturbines die onderdeel zijn van windpark Bernhardweg II, dat in totaal uit zes turbines bestaat. Deze worden de komende tijd allemaal vervangen. De nieuwe molens worden iets minder hoog dan de huidige. De ashoogte wordt 64 meter, de ashoogte van de oude was 70 meter. De huidige windmolens zijn in 2008 geplaatst.

Miljoen per molen

De kosten van de nieuwe turbines zijn niet precies bekend, maar werden bij de aanvraag van de vergunning voor de bouw geschat op bijna 1 miljoen euro per stuk. De gemeente Middelburg heeft een vergunning verleend voor de bouw van de nieuwe molens. Daarbij is gekeken naar de effecten op de omgeving zoals de slagschaduw van de wieken en het geluid dat de windmolens maken. Die vallen volgens de gemeente binnen de normen.