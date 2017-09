Bart Deprez ondanks hattrick lovend over Hoek

Deprez wist de defensie van de Zeeuws-Vlaamse club dus drie keer te verrassen, maar was na afloop lovend over Hoek. "Met name de eerste tien minuten was er niets aan Hoek te doen", bekende hij. "We kwamen daarna terug in het spel. Uiteindelijk maakten we vier goals. Dat moet normaal gezien voldoende zijn voor de overwinning, maar Hoek was erg sterk. Als we dit niveau kunnen vasthouden, dan gaan we zeker nog veel punten pakken. Ik verwacht de meeste hoofdklassers niet zo goed zijn als Hoek. Hoek gaat op deze manier zeker bovenin meedoen."

Bart Deprez speelde in het verleden voor onder andere GOES en Kloetinge. Afgelopen seizoen stond uit onder contract bij ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht, maar daar kwam hij amper aan spelen toe. Nu speelt hij dus met Smitshoek in de hoofdklasse. Door zijn drie goals van vanmiddag is hij de eerste topscorer in de Hoofdklasse A.

