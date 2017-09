Negende plaats Nieuwenhuis op EK dressuur

Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwenhuis haalde met haar paard TC Athene een score van 70.791%. Daarmee haalde ze een top tien klassering. Toch mag ze niet meedoen aan de Kür op muziek, die vandaag gereden wordt.



Aan de Kür mogen achttien combinaties meedoen met een maximum van drie per land. Nieuwenhuis was in de individuele proef de vierde Nederlandse in de uitslag en zal de Kür vanaf de kant moeten bekijken.

Europees kampioenschap dressuur U25

Uitslag individuele proef 1. Lisa Marie Klossinger (FBW Daktari) Duitsland 76.837% 2. Anne Meulendijks (MDH Avanti) Nederland 74.698% 3. Juan Matute Guiman (Quantico Ymas) Spanje 72.628%

Het was voor Nieuwenhuis haar debuut op een Europees kampioenschap voor deelnemers jonger dan 25 jaar. Vrijdag won Nieuwenhuis met Nederland een zilveren medaille in de landenwedstrijd.

