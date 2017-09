Met je Zeeuwse wandelapp virtueel naar Santiago de Compostella

Iedereen die zich vorig jaar inschreef voor het project 'Alle stappen tellen', kreeg een stappenteller. Alle stappen die je dagelijks zette, moest je zelf in de computer invoeren. Dan zag je op een kaartje van Europa waar je met je stappen was geëindigd. Op die manier kon je - virtueel - van huis naar het Spaanse Santiago de Compostella lopen.

De app moet het allemaal wat makkelijker maken. De app houdt de stappen zelf bij. John Smael van Stichting de Koesterpas is er blij mee "Ik schrok toen ik hoorde dat zo veel mensen waren afgehaakt. We kregen te horen dat het invoeren te veel gedoe was. Hiermee lossen we dat op."

Zo werkt de app

De stappenteller op je telefoon geeft het aantal gezette stappen door aan de Koesterpas-app. Elke avond worden de gegevens van alle deelnemers verzameld. 's Morgens krijgt iedereen dan een berichtje met complimenten voor de goede inzet. Het idee is dat dat motiveert om nog een extra wandelingetje te maken.

Meer bewegen

Stichting de Koesterpas heeft dus als doel om meer mensen te laten bewegen. John Smael: "Want hoe meer je beweegt, hoe gezonder dat is. Het is natuurlijk goed voor je lichaam om te bewegen. Maar het helpt ook om bijvoorbeeld productiever op je werk te zijn. Elke dag 10.000 stappen is een mooi uitgangspunt om elke dag genoeg te bewegen."