Vakantiepark de Banjaard: keuken, zwembad en winkel voorlopig dicht

Hoofdgebouw De Banjaard dicht na brand in snackbar (foto: HV Zeeland )

Het hoofdgebouw waar de snackbar in zit, is twee maanden geleden nog gerenoveerd. Het gebouw is voorlopig gesloten. Het moet gereinigd worden vanwege de enorme rookontwikkeling die door de brand ontstond.

Andere receptie

Woordvoerder Marc Volleman van het vakantiepark: " We hebben buiten een tijdelijke receptie geopend. Daar kunnen bijvoorbeeld ook broodjes gehaald worden. Door de penetrante rooklucht is binnen werken niet mogelijk. Woensdag gaat het zwembad weer open en het is de bedoeling dat vrijdag de supermarkt weer open gaat."

Frituurpan

Rond 17.30 uur gisteren ontstond brand in een frituurpan in de keuken. Twee personen hebben even in de rook gestaan en zijn voor de zekerheid gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Eén van hen is uiteindelijk ook naar het ziekenhuis vervoerd. Tegen 19.30 uur is het sein brand meester gegeven.

Hoe groot de financiële schade is, is nog niet bekend.

