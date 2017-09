Boehle en Van de Velde zorgen voor stunt bij NK beachvolleybal

Dirk Boehlé (l) en Steven van de Velde (foto: @beachvolleybal)

Boehle en Van de Velde waren in twee sets te sterk: 21-17 en 22-20. De overwinning is verrassend omdat Boehle en Van de Velde veel minder internationale ervaring hebben dan Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Brouwer en Meeuwsen werden in 2013 wereldkampioen. Ook haalde het duo een bronzen plak op de Olympische Spelen in Rio in 2016.



In de finale spelen Boehle en Van de Velde tegen het duo Bouter/Varenhorst. dat met 2-0 te sterk was voor Van der Ham/Vismans.



Hieronder zie je het beslissende punt in de halve finale.