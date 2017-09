Schouten en Beckers winnen weer titelstrijd zwemmen

De tien kilometer vrije slag bij het Open Nederlands kampioenschap Open Water zwemmen is in Vlissingen gewonnen door Marcel Schouten uit Eindhoven en Janina Beckers uit Kerkrade. Het was een succesvol weekend voor beide zwemmers, want zaterdag wonnen ze ook al bij de Ganzetrek in Wilhelminadorp.

In Wilhelminadorp waren Schouten en Beckers de snelsten op de vijf kilometer vrije slag. Vandaag in het Kanaal door Walcheren wonnen ze allebei de tien kilometer vrije slag. Schouten won in 2:01.24'.



De beste Zeeuwse prestatie kwam op naam van Thijmen van de Beek van ZC Koewacht. Hij werd twaalfde op twintig minuten van Schouten. Open Nederlands kampioenschap / Kanaalrace Uitslag 10 km vrije slag mannen 1. Marcel Schouten PSV 2:01.24' 2. Jorgos Skotadis De Dolfijn 2:03.48' 3. Remco van Althuis PSV 2:06.57' Bij de vrouwen won Beckers vandaag in 2:12.04'. Simone de Rijcke uit Hulst, die ruim vijf minuten na Beckers aantikte was de beste Zeeuwse op de zesde plaats. Open Nederlands kampioenschap / Kanaalrace Uitslag 10 km vrije slag vrouwen 1. Janina Beckers Zwemsport Parkstad 2:12.04' 2. Kaylee de Jong ZPCH 2:12.07' 3. Lisa Dreessens PSV 2:13.24' Lees ook: Schouten en Beckers snelsten bij Ganzetrek