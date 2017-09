Dode man gevonden in auto Vlissingen

Dode man gevonden in auto Vlissingen (foto: Omroep Zeeland )

Op een parkeerterrein aan de Hermesweg in Vlissingen heeft de politie zondagmiddag rond 15.10 uur een dode man gevonden. Hij werd gevonden in een witte bestelbus. Het parkeerterrein is afgezet geweest.

De politie gaat niet uit van een misdrijf.