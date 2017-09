Dode man in auto Vlissingen gevonden

Dode man in auto Vlissingen gevonden (foto: OZ)

In een auto aan de Hermesweg in Vlissingen heeft de politie zondagmiddag rond 15.10 uur een dode man gevonden. Het gebied rond de auto is afgezet.

Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. De politie doet onderzoek in en rond de auto.