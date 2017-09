Late treffer Gooding bezorgt Vlissingen drie punten

Gooding scoorde op aangeven van aanvaller Yves Nyemb die het overzicht hield in het strafschopgebied.



Vlissingen tegen Halsteren is een duel met veel bekende gezichten. Zo staat Ruud Pennings (vorig seizoen Vlissingen) aan het roer bij de ambitieuze club uit West-Brabant. Ook de Zeeuwse spelers Jonathan Constansia, Roycel James, Josimar Pattinama en Abdoe Abdenbi staan onder contract bij Halsteren.



Op papier was het duel al direct een topper, maar daar bleek in het veld weinig van. In de eerste helft gebeurde vrijwel niets. Alleen Constansia (kopbal) en Nyemb kregen kansen. Vlak voor rust ging Nyemb nog neer in het strafschopgebied, maar de arbiter zag geen overtreding en gaf dus geen strafschop.



Na rust gebeurde er meer met een schot van Schalkwijk op de paal namens Vlissingen. En Eryürük haalde een inzet van Halsteren nog van de lijn.

Doelpuntenmaker Quincy Goodwin sprak na de wedstrijd over een terechte overwinning "We zijn goed aan de competitie begonnen. Vanaf het begin waren we als ploeg fel en sterk. We kregen veel kansen, maar in de slotfase kon het nog beide kanten opgaan. Ik ben daarom blij dat ik voor Vlissingen de winnende treffer heb kunnen maken."

Het was al bijna tijd, toen Goodwin na een rommelige vrije trap uit het niets de bal in zijn voeten kreeg. "Ik kon hem vervolgens makkelijk inschieten. Ik scoor niet zo vaak en dat maakt deze treffer extra mooi."

Zijn trainer John Karelse vond dat Vlissingen de beste kansen creëerde. "Ik vind het een verdiende overwinning", deed Karelse na afloop zijn verhaal. "We waren vanaf het begin gevaarlijk."

Niet alle spelers van Vlissingen waren aanwezig, maar toch pakte de ploeg de overwinning. "Vorige week misten we al tegen Leonidas veel spelers. Ook bij aanvang van deze wedstrijd waren we nog niet compleet. Dat we toch hebben gewonnen, is een goed teken. Het is nog veel te vroeg om over titelaspiraties te spreken, maar ik ben uiteraard heel blij met deze overwinning."

Voor de trainer van Halsteren, Ruud Pennings, was het een speciaal duel. Pennings was jarenlang trainer van Vlissingen, maar kwam nu als tegenstander naar het Sportpark aan de Irislaan. Pennings vond dat zijn ploeg de nederlaag niet verdiend had.

Scoreverloop

1-0 Gooding (86)



Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Braafhart, Siereveld, Milton Roemeratoe, Eryürük, Gooding, Bouzambou (Martien/81), Geerman (Dos Santos/80, Nyemb, Schalkwijk