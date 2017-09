Belg Nuytinck wint Toptoernooi bij Open Zeeuwse kampioenschappen tafeltennis

Na een jaar afwezigheid en met een nieuwe sponsor keerde het Open Zeeuwse tafeltenniskampioen gisteren terug. In de Middelburgse sporthal 'De Sprong' werd het Toptoernooi voor spelers met A-licentie gewonnen door de Belg Cedric Nuytinck. De nummer 81 van de wereld was in de finale met 4-2 te sterk voor zijn landgenoot Yannick Vostes.

De finale tussen Yannick Vostes (links) en Cedric Nuytinck (foto: Erik Jacobs) Hiermee volgt Nuytinck de Duitser Thomas Keinath op, die het toernooi in 2015 op zijn naam schreef.