Van de Ven wint voor het eerst Europese titel motocross

Nancy van de Ven (foto: Omroep Zeeland)

Van de Ven legde basis voor haar titel in de eerste manche, waarin ze oppermachtig was. Ze finishte met een voorsprong van 0.29' op Nicky van Wordragen. Van de Ven kon haar krachten sparen. "Drie rondjes voor het einde lag Nancy al veertig seconden voor', vertelt broer Rinus van de Ven. "De baan in Polen is heel nat. Er lag maar één droog spoor. Nancy heeft dat spoor gekozen en heeft de eerste manche rustig uitgereden.'



Ook in de tweede manche was Van de Ven de sterkste. Nu waren de verschillen veel kleiner. Kiara Fontanesi (Ita) finishte als tweede op bijna 0.02'.

Women's Motocross of European Nations