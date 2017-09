'Stenen straatnaambordjes in Middelburg verdienen beschermde status'

Korting

Jan Moekotte bracht namens het collectief de bordjes van eind negentiende eeuw in kaart en dook in hun geschiedenis. "De gemeente kocht eind negentiende eeuw 250 bordjes van een bedrijf in Parijs", vertelt hij. "Middelburg was na Nijmegen de tweede stad in Nederland die de bordjes afnam. Het toenmalige stadsbestuur hoopte nog op een korting, maar die had Nijmegen al gekregen", lacht Moekotte.



Het vinden van de straatnaambordjes was af en toe een lastige taak voor Moekotte. In de Antheunisstraat vond hij na een tip een bordje dat is overgeschilderd en er is een nieuw ijzeren bordje overheen geplaatst. "De eigenaar van het pand wist niet eens dat het bordje er zat. Ik heb gevraagd of we het weer zichtbaar mogen maken, maar hij is bang voor problemen met de gemeente."



Historische waarde

Gelukkig voor Moekotte was de eigenaar van café De Bommel op de Markt minder terughoudend. "Ook daar hing er een ijzeren bordje over het stenen bordje. Toen we het ijzeren exemplaar er afschroefde kwam daar de naam Vlasmarkt onder vandaan. Blijkbaar lag het café vroeger dus aan de Vlasmarkt. Zo blijkt maar weer hoeveel historische waarde de stenen bordjes hebben voor de stad."



Aan het einde van zijn zoektocht stuitte Moekotte nog op een straatnaambordje dat jarenlang in de schuur van een vriend lag. "Toen ik dacht dat ik alle bordjes wel had gevonden kwam hij ermee op de proppen. Hij had het ooit van zijn huis gehaald na een brand en nooit meer terug gehangen", vertelt Moekotte.



Komende zaterdag op Open Monumentendag geeft hij het bordje van de Kleine Werfstraat terug aan de gemeente. "Wethouder Johan Aalbers zal het in ontvangst nemen en dan stellen we hem nog een keer de vraag of de gemeente de straatnaambordjes een beschermde status wil geven. Dat hebben ze wel verdiend."