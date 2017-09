GOES keert terug in hoofdklasse met overwinning

GOES (foto: Omroep Zeeland)

In de eerste helft was de eerste kans voor Meerssen, waarna GOES de overhand nam. Franse zorgde voor het eerste Goese gevaar, maar de keeper stopte zijn kopbal. Wissel kwam enkele keren voor het doel, maar de keeper van Meerssen keerde een kopbal en tikte later nog een schot tegen de paal.

Na rust bleven grote kansen uit, maar nadat Meerssen-speler George Simon met zijn tweede gele kaart het veld moest verlaten drong GOES weer aan. Dat leidde enkele minuten later tot de enige goal van de wedstrijd, toen Wissel de bal van dichtbij inschoot. Hierna luwde de Goese storm en werd Meerssen ook amper meer gevaarlijk en werd de wedstrijd naar een 0-1 uitgespeeld.



Scoreverloop

0-1 Wissel (72)



Bijzonderheden

Rode kaart voor George Simon (Meerssen) in de 64e minuut.



Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, De Punder, Wolff (De Jonge/86), Hollemans, De Vlieger (Kroon/74), Franse (Van de Woestijne/90), Wissel, Kabwe Manengela