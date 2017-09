Enquête: Waar zijn de gezonde sportclubs?

Combinatie van roken met sport was vroeger gewoon (foto: Omroep Zeeland)

Veel sportclubs zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de omzet in hun kantines. Dat kwam bijvoorbeeld ook naar voren uit het grote Voetbalclubonderzoek dat in 2016 door Omroep Zeeland werd gepresenteerd. Toen bleek zelfs de kantine de belangrijkste inkomstenbron van de clubs.

Online-vragen

Met behulp van een aantal online vragen gaat Omroep Zeeland de situatie in Zeeland in beeld brengen. Wordt er in kantines nog gerookt, wordt er langs de lijn nog gerookt en ook bij jeugdwedstrijden? Is er ook iets gezonds te koopt in de kantine? Misschien zijn er clubs die juist geen alcohol in de kantine verkopen. En welke clubs verbieden het drinken buiten de kantine?

