Zeeland wordt wakker: de Banjaard, burgerpraktisatie en de gezonde sportclub

(foto: HV Zeeland)

Vakantiepark de Banjaard

Vakantiegangers in de Banjaard in Kamperland kunnen geen gebruik maken van het het hoofdgebouw na de brand afgelopen weekend. De snackbar, het zwembad en de winkel zijn voorlopig dicht.

Gemeentehuis van Schouwen-Duiveland in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Van burgerparticipatie naar burgerpraktisatie

Betrokken burgers presenteren vandaag het Manifest Burgerpraktisatie op Schouwen-Duiveland. Het manifest is geschreven in samenwerking met actieve inwoners, bestuurders en beleidsambtenaren. De lokale overheid doet een stapje terug. De burger krijgt daarmee steeds meer verantwoordelijkheid en zeggenschap over de eigen woon- en leefomgeving.

Combinatie van roken met sport was vroeger gewoon (foto: Omroep Zeeland)

De gezonde sportclub

Vandaag start de online-enquête naar de gezondheid bij sportclubs. Het is een samenwerking tussen NOS en de regionale omroepen. De vraag wordt aan iedereen gesteld: hoe staat het met roken en drinken langs de lijn of in de kantine bij u in de sportclub of die van uw kinderen?

De zon komt op bij het Veerse Meer (foto: Gerda Hubregtse | Verzeeuwigd)

Het weer

Vandaag is er wat meer bewolking dan gisteren, maar van tijd tot tijd komt de zon af en toe te voorschijn. In de loop van de middag wordt de bewolking dikker. Mogelijk valt er een spatje lichte regen. Er waait een zwakke tot matige wind draaiend van zuid- tot zuidoost naar zuidwest. Het wordt maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er soms wat regen. Het koelt af naar 12 tot 14 graden.