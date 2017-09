Manifest roept op tot betere samenwerking tussen overheid en burgers

Het gemeentehuis op Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

"Van de gemiddelde inwoner wordt veel meer verwacht, omdat de gemeenten een stapje terugdoen", zegt een van de initiatiefnemers Rob Venrooij in Zeeland wordt wakker op de radio.

Volgens Venrooij zit bij lokale overheden veel expertise en informatie. "Zij weten hoe je subsidie moet aanvragen en hoe je projecten moet opzetten. Zij hebben daar professionals voor in huis. Maar de burger is afhankelijk van het toeval of er mensen wonen in zijn omgeving die kennis hebben van het opzetten van projecten."

De initiatiefnemers willen daarom dat professionals beter gaan samenwerken met burgers, zodat burgerinitiatieven beter tot hun recht komen.

Duwtje in de rug

De mensen achter het manifest hebben over het plan met zo'n veertig mensen gesproken. "Mensen willen graag een duwtje in de rug. Je ziet dat gemeenten wel een digitaal platform opzetten, maar dan moet je daar wel mee om kunnen gaan. En dan moet je ook de juiste informatie kunnen vinden. Als we daar in zouden kunnen helpen, is dat een stap vooruit."

De presentatie van het manifest is vanmiddag om 16.00 uur in de kantine van de Bruse Boys in Bruinisse.