'Zeeuwse gemeenten willen 200.000 euro terug voor niet gerealiseerde azc's'

Zes gemeenten in Zeeland willen bij elkaar twee ton terug van het Rijk. Het geld is opgegaan aan voorbereidingswerk voor asielzoekerscentra die er uiteindelijk niet zijn gekomen, meldt de PZC op basis van declaraties die dagblad De Stentor via een Wob-verzoek heeft opgevraagd.

In 's-Gravenpolder kwam veel verzet tegen de komst van een azc (foto: Omroep Zeeland) Het ministerie van Veiligheid en Justitie besloot dat gemeenten die voorbereidingen troffen, zonder dat er uiteindelijk een azc kwam, geld terug konden krijgen. Ze kregen tot 1 mei de tijd om de kosten te declareren. 78.000 euro Het hoogste bedrag wordt teruggevraagd door de gemeente Borsele. Het gaat om ruim 78.000 euro. De gemeente bereidde een opvanglocatie voor in 's-Gravenpolder, waar veel weerstand tegen kwam. Toen de asielinstroom afnam, stopte Borsele met het project. Dit declareerden de gemeenten - Borsele: 78.000 euro

- Vlissingen: 57.000 euro

- Schouwen-Duiveland: 27.000 euro

- Kapelle: 21.000 euro

- Tholen: 18.500 euro

- Goes: 8.000 euro Landelijk gezien hebben veel meer gemeenten geld teruggevraagd. In totaal gaat het om een bedrag van meer dan 8,5 miljoen euro. De kosten zijn onder meer gestoken in het houden van informatiebijeenkomsten, het aanpassen van fietspaden en laten uitvoeren van externe onderzoeken, schrijft de krant.