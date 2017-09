Ook in bossen bij Biervliet stoffelijk overschot gevonden

De man werd in de bossen bij de Havenstraat ontdekt (foto: HV Zeeland)

De man werd gevonden in de bossen in de buurt van de Havenstraat. De politie heeft geen aanwijzingen dat de man door een misdrijf is omgekomen.

Nog twee doden

In Vlissingen werd gisteren ook een dode man in een witte bestelbus ontdekt. De man van 41 uit Middelburg sliep wel vaker in een auto, laat de politie weten. Een misdrijf wordt uitgesloten, maar de politie onderzoekt nog waardoor de man is overleden.

Afgelopen zaterdag overleed een vrachtwagenchauffeur in zijn slaap. De man had zijn vrachtwagen op een parkeerplaats langs de N62 bij Westdorpe geparkeerd. Toen andere chauffeurs ontdekte dat hij niet meer bewoog, werd de politie gewaarschuwd.

