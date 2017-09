Motorrijder raakt gewond bij ongeluk, automobilist aangehouden

(foto: Omroep Zeeland)

De politie hield de automobilist uit Vlissingen na het ongeluk aan. De man van 35 had te veel gedronken. Hij blies 445 Ugl, terwijl maximaal 220 Ugl is toegestaan.

Volgens de politie wilde de motorrijder rechtdoor rijden. Het lijkt erop dat de automobilist een manoeuvre maakte, waardoor de man op de motor tegen de linkerkant van de auto klapte.

Pols verbrijzeld

In het ziekenhuis is een snijwond gehecht bij de motorrijder. Ook heeft hij een bekkenfractuur en is zijn pols verbrijzeld door het ongeval.

Omdat de toedracht van het ongeval niet duidelijk is, doet de politie verder onderzoek. Daarvoor zullen getuigen worden gehoord.