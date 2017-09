Minder bezoekers voor een 'beter' Zeeland Nazomerfestival

Zeeland Nazomerfestival

De daling is volgens Schouten het gevolg van de keuzes die gemaakt zijn. Vorig jaar kreeg het festival de kritiek dat het festival teveel grote namen had geprogrammeerd, zoals de Common Linnets en de De Dijk. "Wij willen geen populistisch festival zijn, met alleen grote namen. We zijn geen muziekfestival", zegt Schouten daar nu over.

Met minder grote namen en meer ruimte voor jonge talenten, is het Zeeland Nazomerfestival een andere weg ingeslagen. Dat het festival dit jaar minder bezoekers trok, is daar een gevolg van. Echter vindt Schouten dat geen enkel probleem: "We hadden ook minder kosten die we kunnen wegstrepen tegenover de lagere inkomsten."