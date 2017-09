Huisarts: Niemand moet tegen zijn zin weg uit Hoek

Door veranderingen in de zorg moeten mensen langer zelfstandig thuis wonen. Voordat je in een verzorgingstehuis terecht komt, moet je al heel veel niet meer kunnen. Maar wie langer thuis woont, kan dat lang niet altijd in de huidige woning, omdat er te veel obstakels zijn zoals bijvoorbeeld een trap. Dat betekent in de praktijk dat ouderen op latere leeftijd moeten verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Maar dat is nu net het probleem in Hoek.

De seniorenwoningen die we op het dorp hebben zijn echt gedateerd." Kees Kuijper, dorpsraad Hoek

In het dorp zijn wel gelijkvloerse woningen beschikbaar, maar die voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. "Mensen willen graag een wat ruimere woning met een klein tuintje of een balkon. Dit zijn echt gedateerde seniorenwoningen die we op het dorp hebben", volgens Kees Kuijper van de dorpsraad.

In gesprek met de gemeente

Daarom gaat hij in gesprek met de gemeente Terneuzen. Om samen een plan voor Hoek op te stellen. "We willen eerst kijken bij de gemeente wat er mogelijk is. Daarna wil ik beter uitzoeken hoe veel ouderen precies willen verhuizen, en op het dorp willen blijven."

Kuijper krijgt al veel reacties van mensen die aangeven in Hoek te willen blijven. "Het is handig om nu eerst uit te zoeken, samen met de wethouders, welke mogelijkheden er nog voor Hoek liggen. Dan kunnen we daarna verder praten met mensen en concrete plannen maken."

Voor je het weet raak je in een sociaal isolement."" Kevin de Smet, huisarts Hoek

Huisarts De Smet krijgt met enige regelmaat patiënten op zijn praktijk die noodgedwongen afscheid nemen. "Sommigen vertrekken tegen hun wil naar Terneuzen. Daar vinden ze wel de woning die ze graag hebben, maar daarmee verliezen ze in één klap alle sociale contacten die ze op het dorp hadden", legt de huisarts uit. "Op het dorp zijn er veel mensen die elkaar helpen bij een boodschap of het huishouden. Dat mis je als je in een flat in Terneuzen gaat wonen. Voor je het weet raak je in een sociaal isolement."

Mini-verzorgingstehuizen

Verder is de huisarts ook veel tijd kwijt aan het regelen van zorg voor mensen. "We creëren allemaal mini-verzorgingstehuizen bij mensen thuis. Dat is prima, maar dan moeten er in de toekomst wel woonvoorzieningen zijn voor mensen die graag in de eigen kern willen blijven wonen", vindt hij.

Daarom is hij samen met de dorpsraad in gesprek gegaan met verschillende bewoners. Er is een inventarisatie gedaan van het aantal mensen dat op termijn wil verhuizen naar een gelijkvloerse woning of appartement. Woningcorporatie Woongoed geeft aan dat er op dit moment geen wachtlijst is voor gelijkvloerse woningen, maar wel wil meepraten wat het in de toekomst eventueel kan betekenen.