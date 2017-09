Zeeuwen willen met Brabantse club naar Derde divisie

Vlissingen klopte Halsteren door een late treffer van Quincy Gooding en dat deed pijn bij de Zeeuwen van de Brabantse hoofdklasser. "Van vrienden verliezen doet altijd extra pijn", vond Constansia. "Maar ze hebben de overwinning niet gestolen." Ook voor Pattinama was het een speciale wedstrijd. "Ik heb hier jaren gespeeld, dus dit was zeker een aparte wedstrijd voor mij. Leuk om tegen Vlissingen te spelen, maar niet als je verliest zoals vandaag."

Ruud Pennings bij zijn competitiedebuut als trainer van Halsteren (foto: Omroep Zeeland)

Ook voor Halsteren-trainer Ruud Pennings waren de druiven zuur. "Ik vond dat we meer hadden verdiend", zei Pennings. Voor de trainer voelde de wedstrijd tegen de club uit zijn woonplaats echt als een uitwedstrijd. "Ik ben naar Halsteren gegaan en met de bus terug naar Vlissingen gekomen. De spelers uit Zeeland ook. Zo hoort dat."

Ondanks de nederlaag is Pennings ambitieus met zijn nieuwe club. "We hebben duidelijk onze ambitie uitgesproken. Dat is binnen twee jaar naar de Derde divisie promoveren. We hebben een sterke selectie en we gaan er met zijn allen aan werken om dat doel te bereiken."