Strandwacht vindt grot op strand Zoutelande

Op het strand van Zoutelande is vanmorgen een kuil van anderhalve meter diep gevonden en dichtgegooid (foto: Strandexploitatie Veere )

Na de vondst is de kuil dichtgegooid. De strandwacht verzoekt mensen dringend om putten na het graven ook weer dicht te gooien, zodat het geen gevaar oplevert voor andere badgasten.

Volgens strandwacht Ben Altena is de kuil gisteravond gegraven. Dat het de badgasten ongezien is gelukt dit bouwwerk te graven is volgens Altena te danken aan het laagseizoen: "In het hoogseizoen is er op dat tijdstip nog personeel aanwezig, nu niet meer want het is laagseizoen." Hij durft bijna uit te sluiten dat dit in het hoogseizoen ook gelukt zou zijn: "Dan controleren we erop en spreken we mensen erop aan als de kuil dieper gaat dan het middel." Daarnaast houden de strandwachten de kuilengravers ook zoveel mogelijk tijdens het graven in de gaten.

Bedolven

In Zeeland is het al een paar keer voorgekomen dat een badgast bedolven raakte onder het zand. Zo overleed in 2001 een 18-jarige Duitser nadat hij een diepe kuil had gegraven op het strand van Oostkapelle. En in 2008 raakte een 12-jarige Duitse jongen bedolven in een kuil op het strand van Breskens. Hij kon worden gereanimeerd.

De strandwacht liet destijds al weten dat een verbod op het graven van kuilen niet haalbaar is, maar dat alertheid wel nodig is. Volgens Altena is het niet een specifieke groep die dit soort kuilen graaft. "Het is een gemengde groep van kinderen en volwassenen en zowel Nederlanders als Duitsers."

