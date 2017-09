'E-bike rijdt heel anders dan normale fiets'

Vooral ouderen schaffen een elektrische fiets aan. Maar zij zijn kwetsbaarder. Onlangs bleek uit een onderzoek van Groningse artsen dat de elektrische fietser bij een ongeval vaker gewond raakt dan een gewone fietser; er zijn meer verwondingen en er is vaker schedelletsel.

De slachtoffers liggen langer in het ziekenhuis. "Het is dan ook belangrijk dat je weet hoe een elektrische fiets werkt, en welke model het beste bij jou past", zegt Bas Vroonland van Veilig Verkeer Nederland. De cursusdag van vandaag zat tjokvol; op 18 en 25 september zijn er nog twee cursusdagen, één in Krabbendijke en één in Hulst.