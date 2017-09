Nieuw seizoen Onze Club van start in Graauw

Bestuurslid William van Passel vertelt vol trots over wat in zijn ogen het hoogtepunt van de vv Graauw in de afgelopen jaren was. "De E-pupillen wonnen de districtsbeker door in Hoeven in de finale te winnen van Roosendaal. Dat was prachtig voor onze kleine vereniging. We zijn die dag met zo'n 75 supporters naar daar gegaan om te kijken." Het eerste elftal van Graauw boekt minder successen. "We zijn nog nooit hoger dan de vijfde klasse geweest. De nacompetitie hebben we weleens gehaald, maar daarin ging het mis.

De vertrouwde onderdelen van Onze Club zijn er ook dit seizoen weer. Het jeugdcircuit, het kliko schieten, de recovery test en ook de penalty's komen weer voorbij. Onze Club is elke zondag om 18.10 uur te zien bij Omroep Zeeland en wordt ieder halfuur herhaald.