'Ik had nooit uit Hoek weg gewild'

In Terneuzen, op zo'n vijf kilometer van Hoek, wonen heel wat ouderen die graag in Hoek waren gebleven. Toch lukt dat niet altijd, zoals bij Piet Meijer. "Ik wilde graag twee slaapkamers, zodat mijn gehandicapte zoon kan komen slapen. In Hoek heb je niet veel keuze. Het zijn gedateerde seniorenwoningen met één slaapkamer. Of je moet net het geluk hebben dat er iets vrij is in het nieuwe appartementencomplex Lovendieke", zegt Meijer.

Ik woon nu wel in Terneuzen, maar ik doe mijn boodschappen nog in Hoek"" Piet Meijer (90)

Daarom heeft hij uiteindelijk maar voor een appartement in Terneuzen gekozen. Maar dat betekent voor hem niet dat hij nooit meer naar Hoek gaat. "Ik kom er elke week wel een paar keer. Ik doe er boodschappen, ga er naar de kerk en ben er ook voor bridge of bingo te vinden. Op d'n Hoek, dat is waar mijn vrienden en kennissen zitten", vertelt hij lachend.

Zorgen

De huisarts en de dorpsraad maken zich zorgen over de toekomst voor senioren in Hoek. "Ik ben bang dat de komende jaren veel meer mensen tegen hun zin in moeten verhuizen naar een grotere plaats waar wel geschikte appartementen zijn", vertelt huisarts Kevin de Smet. Hij hoopt, samen met de dorpsraad, door op tijd in gesprek te gaan met de gemeente en de woningcorporatie, dat die seniorenwoningen straks ook in Hoek staan.

"Hoek is een prachtig dorp, een dorp waar we iedereen kennen. Daar willen we graag blijven. " Jan en Annie van der Maale uit Hoek

In Hoek staan nu ook al seniorenwoningen, maar die zijn volgens de huisarts en dorpsraad allemaal gedateerd en niet meer ingericht op de moderne wensen van de ouderen nu. Dat zeggen ook ouderen die op termijn willen verhuizen. Jan en Annie van der Maale wonen al 53 jaar in Hoek en willen er niet weg. "Hoek is een prachtig dorp, een dorp waar we iedereen kennen. Daar willen we graag blijven. Maar nu hebben we een groot huis met zeven trappen en een grote tuin die onderhouden moet worden. Op een gegeven moment is dat te veel. De seniorenwoningen die er nu zijn, die zijn niet meer van deze tijd", vertelt het echtpaar.

Deze week gaat de dorpsraad in gesprek met twee wethouders van de gemeente Terneuzen. "Er is een projectontwikkelaar die in het dorp, achter de kerk, iets wil ontwikkelen. Ik wil weten wat de gemeente daarvan vindt en welke plannen er zijn voor de komende jaren met het dorp. We willen nu in gesprek gaan en samen een visie voor de toekomst ontwikkelen. Zodat ouderen hopelijk straks niet meer tegen hun zin in hoeven verhuizen", besluit Kees Kuijper van de dorpsraad.