Gemekker om Amerikaanse vogelkers

Het is niet de eerste keer dat herder Jan Kaljouw uit Biggekerke de schapen inzet om Amerikaanse vogelkers te bestrijden. In 2009 heeft hij dit eerder gedaan en toen duurde het ruim vier jaar totdat alle vogelkers was verdwenen. "Amerikaanse vogelkers is een hardnekkige plant. Als je hem kapt, groeit-ie weer terug. We moeten de schapen meerdere keren op dezelfde plek laten grazen. Op die manier zal de vogelkers uiteindelijk verdwijnen", vertelt Kaljouw.

Afbakening

Om ervoor te zorgen dat de schapen alleen de vogelkers opeten, zet Kaljouw een gebied af. Om de twee dagen checkt hij of het afgebakende gebied kaal is. Als dat zo is, hoedt hij de schapen naar een andere plek.

Wendy Janse en Jan Kaljouw zijn blij met de vogelkers-eters. (foto: Omroep Zeeland)

Te veel Amerikaanse vogelkers is niet goed voor de schapen. De pitten zijn namelijk giftig. Daarom worden ze zo nu en dan losgelaten in de duinen om de vogelkers af te wisselen met gras. Kaljouw: "Als ze maar genoeg gras eten tussendoor is er niets aan de hand."

Altijd honger

De schapen hebben volgens herder Kaljouw altijd honger en slapen weinig. Vandaar dat de dieren gemakkelijk kunnen worden ingezet om snel van een ongewenste plant af te komen. Ook boswachter Wendy Janse is blij met deze oplossing: "Vogelkers kan zo hoog worden als een boom. Daardoor kunnen de Zeeuwse duinen dichtgroeien en dat is natuurlijk niet de bedoeling."