Zwemverbod Otheense Kreek Terneuzen door vissterfte

De Otheense Kreek bij Terneuzen (foto: Ria Mes)

De doodsoorzaak wordt op dit moment onderzocht. Het Waterschap verwacht aan het einde van de week de resultaten daarvan te hebben.

Op basis van watermonsters kan worden uitgesloten dat zuurstofgebrek de oorzaak is. "Het zuurstofgehalte in de Otheense Kreek is goed", zegt woordvoerder Janneke la Gasse. "Om te achterhalen wat wel de reden is van de vissterfte wordt er nu meer onderzoek gedaan. Voor de uitslagen is meer tijd nodig."

Er zijn meerdere soorten vis dood aangetroffen in de kreek. Waaronder karpers, brasems en voorns. De gemeente Terneuzen is vandaag begonnen met het opruimen van de dode vissen.