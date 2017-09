Meer aanmeldingen voor de Zeeuwse pabo en ook nog eens meer jongens

Henk Zielstra, onder andere directeur van de pabo, is blij met de enorme groei. Hij plaatst er wel een kanttekening bij: ''In 2015 hadden we nog iets meer dan 120 studenten. Door de invoering van toelatingstoetsen kelderde dat aantal destijds.''

Dit jaar lijkt het erop dat de studenten zich niet hebben laten afschrikken door de toelatingstoetsen. ''We herstellen ons enorm dit studiejaar. Dat is ook noodzakelijk. Het is belangrijk dat er mensen worden opgeleid om voor de klas te staan. Ook in Zeeland komt er een lerarentekort aan.'' De hoop is dat de toename aan studenten dat tekort op zijn minst verkleint.

Mannen

Opvallend ook dit studiejaar is het aantal mannen dat aan de opleiding begint. Het zijn er 32. John is een van hen. ''Ik hoop straks voor groep 7 of 8 te staan. Die kinderen zijn al weer wat volwassener. Ze gaan de grote stap naar de middelbare school maken. Ze daarbij helpen lijkt me echt heel leuk.''

En dat het lerarenvak een beetje een 'meiden-imago' heeft, daar zit hij niet zo mee. ''Als je leraar wilt worden, dan ga je de opleiding doen. Als daar meer meiden zijn dan jongens, dan is dat maar zo.''