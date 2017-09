Vernielingen aan stenen badeend Vlissingen

De grote stenen badeend Spartel in het Middengebied in Vlissingen is vernield. Aan één kant is een groot stuk van het mozaïek weg, aan de andere kant zit een kleiner gat.

Badeend Spartel is gehavend (foto: Omroep Zeeland) Spartel werd vorig jaar ook al eens vernield, en de gemeente Vlissingen liet dat toen maken. Het kunstwerk werd in 2014 neergezet in het Schutvaartpark aan de Arbeidstraat, op de plek waar vroeger een badhuis stond. De onthulling van Spartel was de afsluiting van een opknapbeurt van de wijk. Spartel is een ontwerp van de Zeeuwse kunstenares MissMoza.