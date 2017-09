Bewoners niet blij met herinrichting Scheepstimmerdijk Zierikzee

Herinrichting Scheepstimmerdijk Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Een bewoner van de Scheepstimmersdijk is boos op de gemeente:

Maar de beloofde boompjes en de antieke lantarenpalen laten op zich wachten. Een van de bewoners van de straat: ,"De gemeente houdt zich niet aan de beloftes, ze laten zich niet zien." Hij doelt op de beloftes die gedaan zijn tijdens een bewonersbijeenkomst in juni eerder dit jaar.

Wethouder Jacqueline Verburg zegt dat alles goed komt. "We hebben belooft tijdens de bijeenkomst dat de antieke lantarenpalen terugkomen, dat de steentjes van de straat in de oude staat worden teruggeplaatst. De werkzaamheden zijn over ongeveer twee maanden klaar en dus ook de herinrichting van de straat."

Wethouder Jacqueline Verburg maant tot kalmte: