Scheuren over Sloeweg kost rijbewijs

Op de Sloeweg bij 's-Heerenhoek is het rijbewijs van een 22-jarige man uit Ossenisse ingenomen omdat hij veel te hard reed. Hij bleek maandagavond, na correctie, zestig kilometer harder te hebben gereden dan ter plekke is toegestaan. De maximum snelheid is daar 100 kilometer per uur.

Bij Hoofdplaat reed een bestuurder 89 kilometer te hard en raakte zijn rijbewijs kwijt (foto: Politie Team Verkeer Zeeland-West-Brabant) Bij Hoofdplaat op de Westlangeweg maakte een bestuurder het eind vorige week nog bonter. Op vrijdag 1 september reed de persoon daar 89 kilometer te hard, waar 80 kilometer per uur gereden mag worden. Het rijbewijs werd ter plekke ingevorderd. Het OM beslist in beide gevallen later wat de strafmaat wordt.