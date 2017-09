Politieauto botst op auto vluchtende verdachte

De politie is maandag na een wilde achtervolging door de woonwijk Noordhoek in Goes op de auto van de verdachte geknald.

Politie ramt auto verdachte na achtervolging (foto: Wijkagent Goes Oost) De verdachte was vermoedelijk bezig een fiets te stelen, toen een voorbijfietsende agent hem aansprak. De man ging er vervolgens met de betreffende fiets in zijn auto met hoge snelheid vandoor, waarna er een bizarre achtervolging door de woonwijk volgde. Normaal rijdt je hier stapvoets, aldus een politieagent. Nadat de man de macht over het stuur verloor, knalde hij tegen een muurtje. De agenten botsten vervolgens in volle vaart achterop de auto van de verdachte. De agenten bleven ongedeerd gebleven. Ook de verdachte liep geen verwondingen op. Hij is gearresteerd.