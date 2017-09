'Ouders moeten massaal de enquête over het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen invullen'

"Wij gaan alle ouders die kinderen in het voortgezet onderwijs hebben, vragen wat ze vinden van het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen", zegt René Smit, voorzitter van de Taskforce. "Wat vinden zij belangrijk voor hun kind, op basis van welke overwegingen maken ze keuzes in het voortgezet onderwijs en hoe dichtbij moet dat zijn. Dat zijn vragen die aan de orde komen."

Massaal meedoen

Smit vindt het heel erg belangrijk dat ouders massaal meedoen aan het onderzoek. "We gaan de informatie gebruiken om de visie op een toekomstbestendig onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te stutten, en daarom is het heel erg belangrijk dat heel veel ouders mee doen aan het onderzoek. Want hun mening is voor ons heel erg belangrijk."

Vijf voor twaalf

Smit blijft er op hameren dat er snel iets moet gebeuren. "Het water staat ons aan de lippen. Als we nu geen oplossingen vinden dan gaat de eerste school binnenkort dicht en volgen er ook nog anderen. Het komt er nu op aan dat we de juiste keuzes maken, het is echt vijf voor twaalf. Maar het is nog niet te laat. De vier scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen zijn nu nog open."

