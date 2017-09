Zeeland wordt wakker: onderwijsenquête, achtervolging en bootdiefstallen

Scholieren in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

Grote onderwijsenquête Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeuws-Vlaanderen wordt op grote schaal een enquête verspreid onder ouders, om hun mening te vragen over het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen en België. De enquête valt woensdag bij duizenden Zeeuws-Vlamingen op de mat en is een initiatief van de Taskforce die zich bezighoudt met de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

Politie ramt auto verdachte na achtervolging (foto: Wijkagent Goes Oost)

Drukke avond voor de Zeeuwse politie

Na een wilde achtervolging door de woonwijk Noordhoek in Goes maandagavond, knalde de politie op de auto van de verdachte. De man was vermoedelijk bezig een fiets te stelen toen hij door een voorbijfietsende agent werd aangesproken. Bij 's-Heerenhoek werd het rijbewijs van een 22-jarige man uit Ossenisse ingenomen omdat hij - na correctie - zestig kilometer te hard reed.

Aantal bootdiefstallen fors toegenomen (foto: Omroep Zeeland)

Bootdiefstallen

Bij de politie zijn dit jaar tot nu toe al meer dan tweehonderd meldingen binnengekomen van diefstal aan boten. Een sterke stijging ten opzichte van vorig jaar. In 2016 werden er in totaal honderdzeventig meldingen gedaan. Vooral buitenboordmotoren zijn een geliefd object om te ontvreemden.

Badeend Spartel is gehavend (foto: Omreop Zeeland)

Stenen badeend vernield

De grote stenen badeend Spartel in het Middengebied in Vlissingen is vernield. Aan één kant is een groot stuk van het mozaïek weg, aan de andere kant zit een kleiner gat.

Strand bij Westkapelle (foto: Hanneke JL)

Weer

Het is bewolkt, soms valt er wat lichte regen. In de loop van de middag en avond valt er wat meer regen. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 21 of 22 graden.