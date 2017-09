Zeeuwen kampioen verjaardag vergeten

Op Facebook zie je de 'sorry, te laat'-felicitaties regelmatig in je tijdlijn verschijnen, nu is het 'officieel' bewezen: van alle Nederlanders die weleens een verjaardag vergeten, spannen inwoners uit Zeeland de kroon. Vijftien procent van door Zeeuwen verstuurde verjaardagskaarten is een kaart met een 'te laat' of 'sorry, je verjaardag vergeten' boodschap.

Zeeuwen spannen de kroon als het om (foto: Kaartje2go) Dat blijkt uit statistieken van Kaartje2go, hoe Zeeuwen het er bij andere kaartenwebshops vanaf brengen, is niet bekend. De kaartenwebsite onderzocht in totaal achthonderdduizend verjaardagskaarten en concludeerde dat Zeeland met afstand de meest vergeetachtige provincie is, gevolgd door Flevoland (zeven procent) en Utrecht (vijf procent). Gelderlanders zijn het meest attent, minder dan een procent van de verjaardagskaarten is een 'te-laat-kaart'. Friezen versturen de meeste verjaardagskaarten. Vrouwen vs. mannen Vrouwen scoren in het onderzoek beter dan mannen. Niet alleen sturen mannen minder verjaardagskaarten - maar twintig procent van de verjaardagskaarten heeft een mannelijke afzender - ze sturen naar verhouding ook vaker een 'te-laat-kaart'.