Zangeres Isabel als cyberheld aan de slag

Zelf is Isabel nog nooit slachtoffer van cybercriminaliteit geworden, maar dat is niet omdat hackers het niet geprobeerd hebben. "Tijdens de finale van de The Voice kreeg ik allemaal rare meldingen op mijn telefoon dat anderen probeerden om mijn wachtwoord te raden en in mijn iCloud te komen. Mijn telefoon is toen ook nog gecrasht."

De campagne is in het leven geroepen door Alert Online, een initiatief van de overheid om de bewustwording van cybersecurity te stimuleren. Oftewel: Nederland online veiliger maken door te zorgen dat consumenten zich beter bewust worden van hun online veiligheid en hun digitale weerbaarheid te versterken. Ieder jaar kiest Alert Online een ander thema. 'Smart security', 'digitaal verantwoord ondernemen' en 'cyber skills' gingen het thema van dit jaar - 'cybersecurity helden' - voor.

"Het is best wel heftig als iemand opeens bij jouw privé-informatie kan", vertelt Isabel. "Ik denk dat mensen - en ik ook - niet zo snel doorhebben dat zoiets wel kan gebeuren. Ik vind het belangrijk dat mensen zich daar bewust van worden."

Dat is precies het doel van de campagne, vertelt medewerker Erik-Jan Koedijk. "Cybersecurity is de verantwoording van iedereen." Alert Online wil dat mensen zich beter bewust worden van hun online veiligheid. "Jongeren gaan daar heel makkelijk mee om. Ze connecten overal op wifihotspots, maar weten eigenlijk niet hoe snel je om de tuin kan worden geleid."

Van zangeres naar cyberheld

De Zeeuwse zangeres gaat als zogenoemde 'cyberheld' op pad langs experts om uitleg te krijgen over onderwerpen die met internetveiligheid te maken hebben. De filmpjes verschijnen vervolgens op de website van Alert Online. Isabel leert er zelf ook van: "Doordat ik zelf beter weet hoe ik ermee om moet gaan, zal ik niet zo snel een fout maken."